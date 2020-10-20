Жителей Кубани предупредили о непогоде и ухудшении видимости

Краснодарский край

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20 октября в Краснодарском крае прогнозируют ухудшение погодных условий

20 октября местами в Краснодарском крае будет сильный дождь, гроза и ухудшение видимости во время осадков до 0,5-1 км, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

Существует также вероятность подтопления территорий, резкого подъема уровня рек и активизации оползней.

Как писали Юга.ру, накануне о непогоде предупредила мэрия Сочи. На курорте ожидаются смерчи и ливни с градом.

Погода

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