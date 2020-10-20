Минтранспорта России не нашло следов утечки топлива с затонувшего теплохода «Адмирал Нахимов» в Новороссийске

Краснодарский край

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19 октября Росморречлфот опубликовал результаты проверки по факту обнаружения топливных пятен в акватории морпорта Новороссийска

Напомним, 7 октября в соцсетях появилось видео со следами нефтепродуктов на поверхности Черного моря. На кадрах заметны пузыри, которые поднимаются с глубины и затем расходятся на поверхности радужной пленкой. Автор утверждал, что это происходит над тем местом, где затонул теплоход «Адмирал Нахимов».

В МЧС подтвердили, что вещество поднимается с борта затонувшего судна. По данным ведомства, происходит «постепенное разложение» и экологической опасности нет.

19 октября Росморречфлот опубликовал результаты проверки, которую провела межведомственная комиссия в районе затопления судна. Утверждается, что 14 октября место изучили замкапитана морпорта Новороссийска, начальник 2 ПСО ЦПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, директор филиала «Морспасслужбы» и главный специалист группы предотвращения загрязнения акватории морпорта.

Результаты осмотра не подтвердили наличие нефтепродуктов на поверхности воды в районе теплохода. Тем не менее, вопрос остается на контроле капитана морпорта Станислава Урюпина, заключили в пресс-службе Росморречфлота.

МЧС Новороссийск Судоходство

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