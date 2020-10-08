Над затонувшим теплоходом «Адмирал Нахимов» в Новороссийске заметили топливные пятна

Краснодарский край

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7 октября в МЧС Краснодарского края прокомментировали видео из Новороссийска, в котором засняли следы топлива в Черном море

Видео со следами опубликовали в инстаграме «Новости Новороссийска» 7 октября. Автор стоит в лодке, снимает море и показывает плавающую на поверхности воды радужную пленку, похожую на топливный продукт. Он утверждает, что находится над затопленным теплоходом «Адмирал Нахимов»:

«Снизу поднимается сгусток. Здесь оп, вышел наверх — и вот они уже расплываются в радужную пленочку. Все это идет снизу, с "Адмирала Нахимова"».

Наблюдения очевидцев прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В ведомстве подтвердили, что вещество поднимается с борта затонувшего судна. Периодически в ЕДДС сообщают о радужной пленке на поверхности воды, эта информация проверяется специалистами. Как считают в МЧС, происходит «постепенное разложение» и экологической опасности нет.

Теплоход «Адмирал Нахимов» затонул 31 августа 1986 года недалеко от Новороссийска. Погибли 423 человека.

Напомним, в конце сентября необычное явление заметили и у берегов Сочи. Там на поверхности морской воды образовался фонтан.

МЧС Новороссийск Экология

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