Над затонувшим теплоходом «Адмирал Нахимов» в Новороссийске заметили топливные пятна

7 октября в МЧС Краснодарского края прокомментировали видео из Новороссийска, в котором засняли следы топлива в Черном море

Видео со следами опубликовали в инстаграме «Новости Новороссийска» 7 октября. Автор стоит в лодке, снимает море и показывает плавающую на поверхности воды радужную пленку, похожую на топливный продукт. Он утверждает, что находится над затопленным теплоходом «Адмирал Нахимов»:

«Снизу поднимается сгусток. Здесь оп, вышел наверх — и вот они уже расплываются в радужную пленочку. Все это идет снизу, с "Адмирала Нахимова"».