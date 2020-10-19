В Сочи в такси нашли тело молодого водителя 

В Сочи 18 октября водитель такси умер за рулем автомобиля

Как сообщил порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах, тело 23-летнего мужчины нашли в 18:10. Мертвого водителя сняла на камеру телефона проходившая мимо женщина.

На кадрах видно, что у дороги стоит автомобиль «Яндекс.такси», рядом — скорая помощь. По словам очевидцев, такси простояло там все воскресенье.

«По факту гибели 23-летнего мужчины следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, в Сочи девять мужчин избили 52-летнего водителя такси, он скончался от инфаркта.