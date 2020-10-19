В Сочи в такси нашли тело молодого водителя 

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи 18 октября водитель такси умер за рулем автомобиля

Как сообщил порталу Юга.ру источник в правоохранительных органах, тело 23-летнего мужчины нашли в 18:10. Мертвого водителя сняла на камеру телефона проходившая мимо женщина.

На кадрах видно, что у дороги стоит автомобиль «Яндекс.такси», рядом — скорая помощь. По словам очевидцев, такси простояло там все воскресенье.

«По факту гибели 23-летнего мужчины следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, в Сочи девять мужчин избили 52-летнего водителя такси, он скончался от инфаркта.

Следственный комитет смерть Сочи Такси

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи в такси нашли тело молодого водителя 
В Адыгее на регистрацию брака в ЗАГС будут пускать только молодоженов
Власти Краснодара собираются пустить облигационные займы на дороги и зеленые зоны
В Сочи вертолетом эвакуировали туриста, который упал в трещину ледника 
Россельхознадзор Краснодара закрыли на карантин из-за COVID-19
Два футболиста «Краснодара» сдали сомнительные тесты на COVID-19 и не полетели на матч ЛЧ

Лента новостей

Статьи

Что грозит водителю за оставление места ДТП

Статьи Партнерский

Публика решает

Краснодарцы отдали голоса за лучшие короткометражные фильмы

Статьи

Килька в томате и широком кулинарном смысле

Три блюда с рецептами

Реклама на портале