В Краснодаре нашли тело мужчины в машине на парковке

Краснодарский край

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В автомобиле на парковке в Краснодаре 3 октября обнаружили мертвого мужчину

Около 21:30 в полицию сообщили, что на стоянке на улице Тургенева стоит закрытая изнутри машина, в которой находится мужчина, не подающий признаков жизни.

Прибывшие на место правоохранители открыли автомобиль. Медики констатировали смерть мужчины. По версии следователей, он скончался около двух дней назад. На теле не нашли видимых телесных повреждений.

Личность погибшего установлена. Им оказался 35-летний житель Краснодара.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка, рассказала порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Краснодар Следственный комитет смерть
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