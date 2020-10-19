В Сочи вертолетом эвакуировали туриста, который упал в трещину ледника 

Мужчина из Краснодара был в горном походе в составе незарегистрированной группы. На горе Фишт он сорвался со скального уступа ледника и упал в бергшрунд — трещину в снежно-ледовом склоне. Трурист получил травму спины.

Двое участников группы самостоятельно спустили 48-летнего пострадавшего до нижней части ледника, где спасатели положили его на носилки и транспортировали до вертолета. Медик ЮРПСО МЧС России на борту воздушного судна оказала ему доврачебную помощь — установила внутривенный катетер с обезболивающим препаратом.

На базе в Сочи спасатели передали пострадавшего врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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