Первышов рассказал о мечтах вернуть Карасуны в собственность Краснодара

Напомним, в августе мэр Краснодара Евгений Первышов объяснил , почему власти не благоустраивают каскад Карасунских озер и не ухаживают за территорией. Он рассказал, что администрация давно пытается вернуть водоемы в собственность города. В таком случае мэрия смогла бы начать обновление территории и застройку берега социальной инфраструктурой. Чтобы это сделать, надо признать Карасуны прудами, однако Росимущество считает водоемы озерами в федеральной собственности. Сейчас по этому поводу мэрия ведет тяжбы.

В конце сентября, когда в городе закончили благоустройство Дмитриевского сквера, Первышов снова коснулся темы озер. Он рассказал, что это первый проект около Карасунов и что в планах есть задача сделать подобную пешеходную зону вокруг всего каскада водоемов — чтобы соединить Карасунский и Центральный округа.

19 октября на планерке в администрации Краснодара власти обсудили будущее обновление зеленых зон. Мэр уточнил, что в 2021 году не хватит средств на уход за зелеными территориями:

«У нас кратно увеличится расходная часть по зеленым зонам. И вот мы уже смотрели в первом приближении бюджет следующего года, уже у нас идет недофинансирование этих территорий».

При этом мэр отметил, что власти продолжат вести работы по возврату Карасунских водоемов. По поручению главы города скоро начнется инвентаризация и осмотр берегоукрепления, дамб и приливных каналов, сообщили в пресс-службе мэрии.

«[Это нужно] для того, чтобы хотя бы техническую часть для себя изучали. Я уверен, что когда-то это произойдет: водная гладь нам будет передана и, соответственно, прилегающая территория. Это нам позволит создать ту комфортную городскую среду, о которой уже мечтаем не один год. Я думаю, что все равно мы этого добьемся», — заключил Евгений Первышов.