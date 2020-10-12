Глава Гидрометцентра РФ: бархатный сезон на Черноморском побережье продлится еще неделю

Краснодарский край, Крым

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о продлении бархатного сезона на отечественных курортах

Напомним, в августе Роман Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на Черноморском побережье продлится дольше обычного. Позже Вильфанд уточнил, что бархатный сезон закончится в начале октября.

Однако 12 октября главный синоптик России заявил РИА «Новости», что бархатный сезон продлится в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа еще неделю.

По его словам, на юге европейской части России циркуляция не меняется и там мало осадков, написал RT. Вильфанд рассказал, что в Ростовской области и в Краснодарском крае температура воздуха днем всю неделю будет держаться в районе 25-27 °С.

«Такая высокая температура характерна и для Крыма. В этом году прогнозируется длительный период бархатного сезона. Для Крыма это особенно заметно. Температура воды — 20-22 градуса, а для Черноморского побережья температура воды 23 градуса», — сообщил Вильфанд.

По данным гидрометцентра Кубани на 12 октября, в Ейске температура морской воды равна 15 °C, в Приморско-Ахтарске и Темрюке — 18 °C, Туапсе — 22°C, в Анапе, Новороссийске, Геленджике и Сочи — 23 °C.

Как писали Юга.ру, в начале недели на Кубани потеплеет до 31 °С, на побережье Черного моря во вторник и среду будет малооблачно. Температура воздуха ночью — 13-18 °С, днем — 24-29 °С.

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