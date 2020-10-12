Глава Гидрометцентра РФ: бархатный сезон на Черноморском побережье продлится еще неделю

Напомним, в августе Роман Вильфанд сообщил , что бархатный сезон на Черноморском побережье продлится дольше обычного. Позже Вильфанд уточнил , что бархатный сезон закончится в начале октября.

Однако 12 октября главный синоптик России заявил РИА «Новости» , что бархатный сезон продлится в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа еще неделю.

По его словам, на юге европейской части России циркуляция не меняется и там мало осадков, написал RT. Вильфанд рассказал, что в Ростовской области и в Краснодарском крае температура воздуха днем всю неделю будет держаться в районе 25-27 °С.

«Такая высокая температура характерна и для Крыма. В этом году прогнозируется длительный период бархатного сезона. Для Крыма это особенно заметно. Температура воды — 20-22 градуса, а для Черноморского побережья температура воды 23 градуса», — сообщил Вильфанд.