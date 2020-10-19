Эта технология призвана свести выбросы в атмосферу к минимуму. Сотрудники завода завершили пуско-наладочные работы на установке рекуперации паров в цехе резервуарных парков, перекачек и коммуникаций.

Работы провели в рамках технического перевооружения эстакады слива и налива нефтепродуктов. Установка рекуперации паров (УРП) позволит значительно снизить выбросы углеводородов в атмосферный воздух.