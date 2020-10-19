Афипский НПЗ сообщил о запуске рекуперации паров. Это должно минимизировать выбросы в атмосферу

Партнерский Краснодарский край

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19 октября Афипский нефтеперерабатывающий завод сообщил о внедрении рекуперации паров

Эта технология призвана свести выбросы в атмосферу к минимуму. Сотрудники завода завершили пуско-наладочные работы на установке рекуперации паров в цехе резервуарных парков, перекачек и коммуникаций.

Работы провели в рамках технического перевооружения эстакады слива и налива нефтепродуктов. Установка рекуперации паров (УРП) позволит значительно снизить выбросы углеводородов в атмосферный воздух.

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«Установка предназначена для улавливания паров легких углеводородов. Они переходят в жидкую фазу, что позволяет ценные фракции паров использовать повторно. Но главное — на участке налива нефтепродуктов будет гарантировано минимальное выделение вредных веществ в окружающую среду», — прокомментировал гендиректор ООО «Афипский НПЗ» Александр Грибок.

Комплексное опробование и ввод в эксплуатацию УРП намечен на ближайшее время.

Как сообщали Юга.ру, в мае 2019 года ООО «Афипский НПЗ» вошло в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева. Заводом управляет компания «ФортеИнвест».

Нефть Промышленность Северский район Экология

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