Контрольный пакет Афипского НПЗ продали структуре группы «Сафмар»
В конце апреля зампред правления «Уралсиба» Евгений Коган продал контрольный пакет в Афипском НПЗ структуре группы «Сафмар» Михаила Гуцериева
О продаже сообщили источники, знакомые с ситуацией. Покупателем стала компания «Ойл Технолоджис», которая принадлежит кипрской Cambelor Holdings Ltd., входящей в «Сафмар». Она заплатила 20 млн долларов, хотя изначально Сбербанк, выступавший основным кредитором НПЗ, обсуждал с Гуцериевым сумму не менее 50 млн долларов.
Представители Когана и Сбербанк отказались от комментариев. На прошлой неделе бывший глава Краснодарского НПЗ Михаила Гуцериева Сергей Кращук стал гендиректором Афипского НПЗ, пишет «Коммерсантъ».
Владелец Афипского НПЗ — «Нефтегазиндустрия». Ее 66,72% акций принадлежат «Аф-актив», остальное — двум кипрским структурам. Источники «Коммерсанта» утверждают, что «Аф-актив» перечислил полученные средства структурам Когана, при этом долг остался на балансе НПЗ, его величина неизвестна.
В 2017 году чистая прибыль завода составила около 1 млрд рублей, выручка — 25 млрд рублей, долгосрочные обязательства достигали 91,8 млрд, краткосрочные — 8,4 млрд рублей. «Нефтегазиндустрия» получила 128 млрд рублей выручки и 1,7 млрд убытка.
В 2017 году 25% «Аф-актива» приобрела New Stream Дмитрия Мазурова через АО «Управление развитием». Тогда New Stream получила управление заводом, но в 2018 году из-за финансовых проблем передала его Сбербанку.
Один из собеседников «Коммерсанта» сказал, что сделку не согласовывали с «Сафмаром».
Как сообщали Юга.ру, в июле 2017 года в СМИ появилась информация о том, что Владимир Коган собирается продать Афипский нефтеперерабатывающий завод.
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