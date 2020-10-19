153 краснодарские семьи получили ключи от новых квартир. 34 литер «Губернского» стал 8 домом, сданным за 2020 год в микрорайоне. Рядом с ним — новая подземная парковка на 102 места для машин, прогулочные аллеи и скверы, игровые и спортплощадки и остановки общественного транспорта. Также в микрорайоне есть школа на 1550 мест и два детсада на 280 и 300 мест.

Застройщик сдает квартиры в качественной предчистовой отделке — оштукатуренные стены и ровный пол. Это может ускорить переезд.