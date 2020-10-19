«ЮгСтройИнвест» сдал новый 34 литер в краснодарском микрорайоне «Губернский»
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» возвела новый дом в «Губернском» раньше намеченного срока
153 краснодарские семьи получили ключи от новых квартир. 34 литер «Губернского» стал 8 домом, сданным за 2020 год в микрорайоне. Рядом с ним — новая подземная парковка на 102 места для машин, прогулочные аллеи и скверы, игровые и спортплощадки и остановки общественного транспорта. Также в микрорайоне есть школа на 1550 мест и два детсада на 280 и 300 мест.
Застройщик сдает квартиры в качественной предчистовой отделке — оштукатуренные стены и ровный пол. Это может ускорить переезд.
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«Сдача каждого дома — всегда важное для нас событие. Все наши микрорайоны мы продумываем до мелочей, возводим для новоселов самое современное придомовое благоустройство, продумываем новые дизайнерские решения в оформлении холлов. 34 литер — особенный: его окна выходят на нашу большую школу и детский сад. Для семей с детишками такая близость социальных объектов очень удобна», — сказал заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.
На счету компании уже 17 соцобъектов: 4 школы и 13 детсадов. Как сообщали Юга.ру, недавно компания отметила 4 млн кв. м сданного жилья. В июле этого года застройщик запустил новый проект в Краснодаре — семейный квартал «Достояние». В нем компания уже строит новый детсад с ясельными группами на 300 мест, который планируется сдать следующим летом.