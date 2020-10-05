«ЮгСтройИнвест» сдал 4 млн кв. метров жилья за 17 лет
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» отметила 4 млн кв. метров сданного жилья — это 189 домов
В пресс-службе застройщика отметили, что эта цифра значима и для всего строительного рынка юга РФ. За 17 лет работы «ЮгСтройИнвест» построил и сдал рекордное количество жилья. Современные микрорайоны с развитой социальной инфраструктурой, благоустройство и комфортные квартиры — «ЮгСтройИнвест» реализует современные проекты комплексной застройки в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.
«4 млн кв. метров жилья — это не просто цифра. За этим достижением стоит труд всего коллектива группы компаний “ЮгСтройИнвест”. Хочу от всей души поблагодарить команду ЮСИ за работу. Отдельные слова благодарности — нашим дольщикам: за доверие, за то, что выбираете “ЮгСтройИнвест”. Для нас это очень важно. Мы стараемся, чтобы вам было удобно жить в наших микрорайонах. “ЮгСтройИнвест” постоянно развивается. Компания осваивает новые регионы и внедряет современные технологии. Мы всегда предлагаем клиентам комфортное и доступное жилье. И, конечно, особое внимание уделяем возведению социальных объектов и созданию комфортной городской среды», — сказал гендиректор застройщика Юрий Иванов.
За последние годы компания нарастила объемы как текущего строительства, так и сданного жилья. Ежегодно компания вводит в эксплуатацию до 500 тыс. кв. метров жилой площади. Знаковая отметка — 4-миллионный квадратный метр — пришлась на 29 литер в микрорайоне «Губернский» в Краснодаре. Новоселам представили особенное благоустройство, современный парк качелей во дворе, дизайнерскую отделку холлов, большую школу и детсад рядом с домом.
ГК «ЮгСтройИнвест» также уделяет особое внимание социальной инфраструктуре. Компания построила 17 соцобъектов — 4 школы и 13 детсадов. Всего же за 17 лет работы застройщик ввел в эксплуатацию 189 домов. Как сообщали Юга.ру, «ЮгСтройИнвест» одним из первых в стране перешел на проектное финансирование и в 2020 году сдал первый на юге РФ многоквартирный дом, построенный по счетам эскроу. Сейчас компания входит в топ-3 ведущих застройщиков РФ и лидирует по количеству заключенных эскроу-счетов.
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