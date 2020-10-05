«ЮгСтройИнвест» сдал 4 млн кв. метров жилья за 17 лет

В пресс-службе застройщика отметили, что эта цифра значима и для всего строительного рынка юга РФ. За 17 лет работы «ЮгСтройИнвест» построил и сдал рекордное количество жилья. Современные микрорайоны с развитой социальной инфраструктурой, благоустройство и комфортные квартиры — «ЮгСтройИнвест» реализует современные проекты комплексной застройки в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону.

«4 млн кв. метров жилья — это не просто цифра. За этим достижением стоит труд всего коллектива группы компаний “ЮгСтройИнвест”. Хочу от всей души поблагодарить команду ЮСИ за работу. Отдельные слова благодарности — нашим дольщикам: за доверие, за то, что выбираете “ЮгСтройИнвест”. Для нас это очень важно. Мы стараемся, чтобы вам было удобно жить в наших микрорайонах. “ЮгСтройИнвест” постоянно развивается. Компания осваивает новые регионы и внедряет современные технологии. Мы всегда предлагаем клиентам комфортное и доступное жилье. И, конечно, особое внимание уделяем возведению социальных объектов и созданию комфортной городской среды», — сказал гендиректор застройщика Юрий Иванов.