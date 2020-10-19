В 2020 году на переходах Краснодара произошло 53 ДТП с детьми, в большинстве случаев виноваты водители
В Краснодаре в 2020 году в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 90 детей
С января по октябрь 2020 года в кубанской столице зарегистрировали 86 ДТП с участием детей. В них 90 несовершеннолетних получили различные травмы и двое погибли. При этом в 2019 году за аналогичный период было 112 ДТП, пострадали 115 человек, а погибли четверо.
В 2020 году большинство аварий с детьми случилось в Прикубанском округе (40), при этом 18 из них были в поселке Калинино. В 53 ДТП несовершеннолетние участники находились на пешеходном переходе. Из них в 39 случаях аварии случились по вине водителей. Причем 33 ребенка пострадали и один погиб непосредственно в зоне переходов.
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«Отдельно обращаюсь к водителям. Вы ездите в городе с большой плотностью детского населения и интенсивными потоками движения детей. Этого нельзя не понимать. Сбитый ребенок на пешеходном переходе — это нонсенс. Будьте предельно внимательны, берегите жизнь наших детей», — отметила заместитель главы Краснодара Лилиана Егорова 18 октября.
В пресс-службе мэрии напомнили, что возле каждой из 93 школ установлены дорожные знаки и что два раза в год обновляют разметку «зебры». Также в этом году поставили новые светофоры около пяти школ:
- улица Кореновская, 39;
- улица Солнечная — Котлярова;
- улица Восточно-Кругликовская, 47;
- улица Героя Аверкиева — Героев-Разведчиков;
- улица Зиповская — Байбакова.
Кроме того, на нерегулируемых пешеходных переходах установили 14 светодиодных светофоров. Они позволяют издалека замечать переход и заранее снижать скорость. Еще на 11 участках дорог появились искусственные гасители скорости — на Бульваре Строителей в районе игровой площадки, на улице Российской/переулке Ленинском, на Майкопской недалеко от Полины Осипенко и других улицах.
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