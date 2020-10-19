В 2020 году на переходах Краснодара произошло 53 ДТП с детьми, в большинстве случаев виноваты водители

С января по октябрь 2020 года в кубанской столице зарегистрировали 86 ДТП с участием детей. В них 90 несовершеннолетних получили различные травмы и двое погибли. При этом в 2019 году за аналогичный период было 112 ДТП, пострадали 115 человек, а погибли четверо.

В 2020 году большинство аварий с детьми случилось в Прикубанском округе (40), при этом 18 из них были в поселке Калинино. В 53 ДТП несовершеннолетние участники находились на пешеходном переходе. Из них в 39 случаях аварии случились по вине водителей. Причем 33 ребенка пострадали и один погиб непосредственно в зоне переходов.