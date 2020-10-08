В Краснодаре трамваи стояли около часа из-за ДТП с перевернувшейся машиной
В Краснодаре вечером 8 октября произошло ДТП, из-за которого встали трамваи и перевернулась машина
О ДТП с трамваем № 7 и легковым автомобилем сообщили в краснодарских телеграм-каналах. По данным «Общественного транспорта Краснодара», трамваи стояли к Западному депо и обратно. Вагоны № 3 и № 7 ехали в Юбилейный микрорайон. По предварительным данным, в результате аварии перевернулась машина возле путей.
В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру рассказали, что ДТП случилось на улице Гагарина в 17:19. По предварительным данным, автомобиль столкнулся с трамваем. В машине есть пострадавшие.
Движение трамваев восстановили в 18:07, простой составил 48 минут.
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