В Краснодаре трамваи стояли около часа из-за ДТП с перевернувшейся машиной

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре вечером 8 октября произошло ДТП, из-за которого встали трамваи и перевернулась машина

О ДТП с трамваем № 7 и легковым автомобилем сообщили в краснодарских телеграм-каналах. По данным «Общественного транспорта Краснодара», трамваи стояли к Западному депо и обратно. Вагоны № 3 и № 7 ехали в Юбилейный микрорайон. По предварительным данным, в результате аварии перевернулась машина возле путей.

В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру рассказали, что ДТП случилось на улице Гагарина в 17:19. По предварительным данным, автомобиль столкнулся с трамваем. В машине есть пострадавшие.

Движение трамваев восстановили в 18:07, простой составил 48 минут.

ДТП Краснодар Трамвай

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи мойщик окон упал на крышу пристройки и сломал позвоночник
В Краснодаре трамваи стояли около часа из-за ДТП с перевернувшейся машиной
На Кубани завели дело на чиновницу, которая не выполнила работу в срок и задним числом поправила документы
Ежегодно Кубань производит 2,5 млн тонн отходов, а полигонов для них хватит только на 2,5 года. Министерство ЖКХ ответило на вопросы Юга.ру
В Краснодаре возбудили уголовное дело за разрушение дома архитектора Косякина
В Сочи полицейские устроили погоню за мотоциклистом

Лента новостей

Статьи

«Забудьте и рожайте другого ребенка»

Минздрав Краснодарского края не обеспечивает больных детей жизненно необходимым лекарством

Статьи

Завтрак съешь сам

7 отличных вариантов на каждый день недели

Статьи

«Брал палку и добивал, чтобы не мучились»

История кубанского поселка Чушка, рассказанная его жителями

Реклама на портале