На Кубань придут похолодание и дожди

По данным кубанского гидрометцентра, 19 октября в крае будет облачно и дождливо. В отдельных районах, в том числе Туапсинском, ожидается сильный дождь и гроза. Столбики термометров покажут 16-21°C. на участке от Магри до Джубги — 19-24 °C. Ветер 9-14 м/с.

В ночь с 19 на 20 октября, а также днем во вторник прогнозируют осадки, местами сильные, и грозу. Ночью воздух охладится до 5-10 °C, днем прогреется до 13-18 °C. Будет облачно с прояснениями, ветер 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с.

В ночь на 21 октября будет 9-14 °C, днем 13-18 °C. При этом в районе Туапсе будет теплее — до 22 °C. Осадков в этот день не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Ветер 5-10 м/с, на участке Геленджик-Анапа порывы до 17 м/с, в Новороссийске 15-20 м/с.