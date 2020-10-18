«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Нижний Новгород»

У гостей лидером стал Евгений Бабурин, на счету которого 13 очков и 8 подборов.

У «Локо» топскорером стал Алан Уильямс, который набрал 26 очков и сделал 17 подборов. Уилл Каммингс отличился 14 очками, 6 подборами и 5 передачами.

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