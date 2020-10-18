«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Нижний Новгород»
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 18 октября встретился с «Нижним Новрогодом» в матче Единой лиги ВТБ
Матч регулярного чемпионата состоялся в Краснодаре и завершился победой хозяев — 73:64 (20:19, 10:14, 22:16, 21:15).
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У «Локо» топскорером стал Алан Уильямс, который набрал 26 очков и сделал 17 подборов. Уилл Каммингс отличился 14 очками, 6 подборами и 5 передачами.
У гостей лидером стал Евгений Бабурин, на счету которого 13 очков и 8 подборов.
Следующий матч красно-зеленые проведут 21 октября на домашнем паркете, соперником в борьбе за Еврокубок станет «Морабанк Андорра».
Напомним, прошлый матч «Локомотива» в рамках лиги ВТБ отменили из-за коронавируса.
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