«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Нижний Новгород»

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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 18 октября встретился с «Нижним Новрогодом» в матче Единой лиги ВТБ

Матч регулярного чемпионата состоялся в Краснодаре и завершился победой хозяев — 73:64 (20:19, 10:14, 22:16, 21:15).

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У «Локо» топскорером стал Алан Уильямс, который набрал 26 очков и сделал 17 подборов. Уилл Каммингс отличился 14 очками, 6 подборами и 5 передачами.

У гостей лидером стал Евгений Бабурин, на счету которого 13 очков и 8 подборов.

Следующий матч красно-зеленые проведут 21 октября на домашнем паркете, соперником в борьбе за Еврокубок станет «Морабанк Андорра». 

Напомним, прошлый матч «Локомотива» в рамках лиги ВТБ отменили из-за коронавируса.

Баскетбол Единая лига ВТБ Краснодар ПБК «Локомотив-Кубань»

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