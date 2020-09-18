В Геленджике горит кинотеатр «Буревестник»

Краснодарский край

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В Геленджике 18 сентября начался пожар в одном из кинотеатров

Сообщение о пожаре на улице Ленина поступило в 16:04. На место направили спасателей, они установили, что горит здание на площади 50 кв. метров. На кадрах, опубликованных в телеграм-канале «Хороший Геленджик», видно, что черный дым выходит из боковой части кинотеатра «Буревестник».

К тушению пламени привлекли 20 человек и 5 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 16:50 пожар локализовали.

Как писали Юга.ру, вечером 6 сентября в Геленджике случился еще один пожар. Возгорание началось в пятизвездочном отеле, пэвакуировали 400 человек.

Геленджик Пожары

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