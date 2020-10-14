На Кубани мужчину будут судить за убийство супругов, которое расследовали 27 лет

В Краснодаре в 1993 году уроженец Казахской ССР с подельниками убили семейную пару. В октябре 2020-го дело направили в суд

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела против 57-летнего мужчины, которого обвиняли в убийстве супругов из Краснодара, совершенном группой лиц в 1993 году, а также в групповом разбое, сообщили 14 октября в пресс-службе СК Кубани.

По данным следствия, в марте 1993 года в Краснодаре уроженец Казахской ССР предложил своему брату и знакомому убить семейную пару, которая жила по соседству. Он предполагал, что в доме есть дорогое имущество, ювелирные изделия и деньги. Мужчины согласились на предложение, они спланировали убийство и распределили между собой роли.

Ночью 25 марта злоумышленники надели перчатки, взяли ножи и натянули на лица колготки с прорезями для глаз, после чего проникли в дом к соседям. Инициатор преступления напал на 60-летнего хозяина дома и стал бить его ножом по шее и груди, а в это время его подельник десять раз ударил ножом в грудь и живот 53-летней женщины. От полученных травм супруги погибли на месте.

После убийства злоумышленники украли из дома ювелирные изделия, часы, бытовую технику и более 4,5 млн рублей, которые разделили между собой, а затем скрылись. Организатор преступления был объявлен в федеральный розыск. 10 декабря 2019 года полицейские задержали его в Москве и заключили под стражу. Свою вину 57-летний мужчина не признал, сообщили 14 октбяря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

14 октября следком Кубани сообщил о завершении расследования уголовного дела, прокурор Краснодарского края утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд. Предполагаемому преступнику предъявлено обвинение по п. «а», «б», «в», «д» ст. 146 УК РСФСР (Нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего (разбой), совершенные по предварительному сговору группой лиц, с применением других предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжких телесных повреждений, с проникновением в жилище), а также по п. «а», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (Убийство из корыстных побуждений двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Каждое из преступлений предусматривает до 15 лет лишения свободы.