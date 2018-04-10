В Крыловском районе мужчину будут судить за убийство 12-летней давности

В Крыловском районе завершили расследование уголовного дела по убийству местной жительницы, совершенном в 2006 году

Мужчина жил в станице Октябрьской и был в плохих отношениях с сыном 44-летней женщины.

«2 мая 2006 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился ружьем и прибыл к домовладению знакомого. Увидев силуэт человека на пороге дома, он произвел 2 выстрела в его сторону, после чего скрылся», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Однако от выстрела пострадала женщина и скончалась от полученного ранения головы. Злоумышленника установили в январе 2018 года. Его же в декабре 2017 года поймали за управлением автомобиля в состоянии наркотического опьянения, после он отбывал административное наказание.

Уголовное дело направили в суд.