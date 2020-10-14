В Краснодаре мужчина получил 3,5 года колонии и штраф за попытку вывезти из страны тигренка и котят леопарда

Краснодарский край

Распечатать

Советский районный суд Краснодара 13 октября вынес приговор мужчине, который хотел вывезти из России в Узбекистан бенгальского тигренка и двух котят леопарда

Согласно приговору суда, мужчина купил у неустановленных лиц (против них уголовное дело выделено в отдельное производство), детеныша бенгальского тигра белого цвета и двух детенышей краснокнижного леопарда, чтобы вывезти животных в Узбекистан.

12 июля 2019 года подсудимый вошел в «зеленый коридор» на таможне, сообщив, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. Однако линию «зеленого коридора» мужчина пересек с двумя пластмассовыми переносками, в которых находились детеныши тигра и леопарда.

Читайте также:

Злоумышленника задержали в аэропорту сотрудники краснодарской таможни. В суде мужчина заявил, что не знал о том, что животные редкие и занесены в Красную книгу РФ, «однако его доводы суд воспринял критически», — сообщили порталу Юга.ру 13 октября в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В итоге, Советский районный суд Краснодара признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (совершение контрабанды стратегически важных ресурсов и особо ценных диких животных).

Его приговорили к 3,5 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 70 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

А в это время в Сочи:

Ранее Юга.ру писали о том, что 22 июля в Новороссийске оштрафовали мужчину за содержание леопарда в вольере частного дома, а 20 августа в Анапе СК завел дело на мужчину, который держал краснокнижного леопарда в передвижном зоопарке.

Животные Контрабанда Правосудие Суд

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Галицкий считает, что людям нужно зрелище, а не конвейер». Мусаев объяснил философию «Краснодара»
Пропавшую в Адыгее 17-летнюю девочку объявили в федеральный розыск
В Краснодаре мужчина получил 3,5 года колонии и штраф за попытку вывезти из страны тигренка и котят леопарда
Глава Минтранса РФ оценил в 2,4 трлн рублей строительство трассы Джубга – Сочи
Apple представила новые iPhone
В Севастополе воды хватит на 81 день, если не пойдут дожди

Лента новостей

Статьи

Куда пойти в Краснодаре этой осенью

Аукцион современного искусства, концерты, выставки и другие события

Статьи

Глэчик или макитра?

Тест о кубанской кухне

Статьи Партнерский

Культовое место для краснодарских тусовщиков

История Mr. Drunke Bar

Реклама на портале