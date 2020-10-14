В Краснодаре мужчина получил 3,5 года колонии и штраф за попытку вывезти из страны тигренка и котят леопарда

Советский районный суд Краснодара 13 октября вынес приговор мужчине, который хотел вывезти из России в Узбекистан бенгальского тигренка и двух котят леопарда

Согласно приговору суда, мужчина купил у неустановленных лиц (против них уголовное дело выделено в отдельное производство), детеныша бенгальского тигра белого цвета и двух детенышей краснокнижного леопарда, чтобы вывезти животных в Узбекистан. 12 июля 2019 года подсудимый вошел в «зеленый коридор» на таможне, сообщив, что у него нет товаров, подлежащих декларированию. Однако линию «зеленого коридора» мужчина пересек с двумя пластмассовыми переносками, в которых находились детеныши тигра и леопарда.

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Злоумышленника задержали в аэропорту сотрудники краснодарской таможни. В суде мужчина заявил, что не знал о том, что животные редкие и занесены в Красную книгу РФ, «однако его доводы суд воспринял критически», — сообщили порталу Юга.ру 13 октября в пресс-службе Краснодарского краевого суда. В итоге, Советский районный суд Краснодара признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ) и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (совершение контрабанды стратегически важных ресурсов и особо ценных диких животных). Его приговорили к 3,5 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в 70 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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