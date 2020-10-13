Жители Новороссийска записали обращение к Путину с просьбой защитить Волочаевский пляж от застройки

Власти Новороссийска 13 октября прокомментировали порталу Юга.ру видеообращение местных жителей к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить Волочаевский пляж

Что это за место? Волочаевский пляж — неофициальное место отдыха жителей Новороссийска. Пляж находится в Восточном районе города и относится к промышленной категории Т-2, купаться здесь запрещено. Как рассказал пенсионер Руслан Сидельников корреспонденту «Кавказского узла», раньше Волочаевский пляж был полноценным местом отдыха: там работали спасатели, стояли раздевалки, был мостик с лестницами для спуска в воду, «потом все снесли».

Еще в 2007 году местные жители просили главу города Владимира Синяговского обратить внимание на эту зону. «В районе Шесхариса остался один-единственный пляж на Волочаевской, возле БТОФ. Так вот, он находится в крайне запущенном состоянии: мостик разрушен, много мусора», — написала мэру Новороссийска местная женщина в ходе онлайн-конференции на портале Юга.ру. Синяговский тогда ответил, что «места, исторически сложившиеся как пляжи, на остановках "Новорэсс", "Водная", не являются местами общего пользования, то есть не согласованы службами Роспотребнадзора, МУ "Гражданской защиты" для купания или отдыха».

От чего собрались защищать новороссийцы Волочаевский пляж? 13 июня «Наша газета Новороссийск» сообщила, что ООО «Порт Виктория» собирается построить на этом месте морской терминал по перегрузке навалочных грузов в контейнерах и генеральных грузов. Планируется, что грузооборот терминала составит 2,5 млн тонн в год.

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22 июня состоялись публичные слушания по поводу строительства контейнерного терминал, на которые пришли порядка 200 человек. «Далеко не всем хватило сидячих мест, поэтому жители Восточного района, которые пришли отстоять Волочаевский пляж от застройки, стояли вплотную друг к другу в тесных проходах». В итоге горожане «устроили бунт» и потребовали перенести слушания «в более комфортное помещение с вентиляцией», писала «НГ».

Некоторые жители города активно протестовали против застройки Волочаевского пляжа: они устраивали пикеты и обращались к мэру города в соцсетях.

Также инициативная группа запустила на сайте change.org петицию о защите народного пляжа. К моменту публикации новости ее подписало 766 человек. «Этот участок берега — единственный доступный для людей кусочек моря. За 30 лет из трехкилометровой зоны этой части города, где можно было купаться, осталось 150 метров. Если терминал будет построен, он усугубит и без того сложнейшую ситуацию с экологией и транспортной нагрузкой, которые и сейчас являются проблемами Новороссийска», — говорится в тексте петиции. Новороссийцы также обеспокоены тем, что терминал собираются строить в 80-120 метрах от жилых домов, а «грузы будут доставляться по перегруженному участку федеральной трассы "Дон" 30-тонными фурами из расчета 7-10 машин в час». Жители Восточного района напомнили, что единственный ближайший официальный пляж на остановке «Водная» был закрыт десять лет назад, и теперь, чтобы попасть на море, им нужно либо ехать в Кабардинку, либо проезжать 15-25 км через город на другие пляжи.

О чем шла речь в обращении жителей Новороссийска к Путину? В телеграм-канале Blablawoman 13 октября было опубликовано видеообращение жителей Восточного района Новороссийска к президенту Владимиру Путину с просьбой сохранить народный пляж Волочаевский.

«В 2011 году краснодарской прокуратурой было вынесено решение о том, что данный участок земли выдан господином мэром незаконно. Он принадлежит народу», — рассказала одна из активисток. Другая женщина показала, по ее словам, 370 писем с обращениями в разные инстанции. Новороссийцы попросили Путина перевести береговую линию из зоны Т-2 в зону общего пользования, какой она и была «до того, как сюда пришли олигархи».