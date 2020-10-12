Группа компаний «ЮгСтройИнвест» приступила к строительству детского сада с ясельными группами в ЖК «Достояние»

Детсад в новом семейном квартале «Достояние» сможет принять до 300 воспитанников. Застройщик планирует порадовать новыми фасадными решениями. В пресс-службе компании отметили, что «архитектура проекта — это яркие объемные элементы и самые современные технологии и стандарты». Застройщик разрабатывает уникальный дизайн индивидуально для каждого учебного заведения.

В новом здании будут игровые, спальни, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок и медицинский блок. Детсад оборудуют системой охраны, организуют удобный доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории установят теневые навесы, оборудуют спортплощадки и игровые зоны, высадят газоны и зеленые насаждения.