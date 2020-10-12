«ЮгСтройИнвест» начал строить детсад в районе Ближнего Западного обхода Краснодара
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» приступила к строительству детского сада с ясельными группами в ЖК «Достояние»
Детсад в новом семейном квартале «Достояние» сможет принять до 300 воспитанников. Застройщик планирует порадовать новыми фасадными решениями. В пресс-службе компании отметили, что «архитектура проекта — это яркие объемные элементы и самые современные технологии и стандарты». Застройщик разрабатывает уникальный дизайн индивидуально для каждого учебного заведения.
В новом здании будут игровые, спальни, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок и медицинский блок. Детсад оборудуют системой охраны, организуют удобный доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории установят теневые навесы, оборудуют спортплощадки и игровые зоны, высадят газоны и зеленые насаждения.
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Сдача запланирована на второе полугодие 2021 года. По словам застройщика, всего в «Достоянии» планируют возвести три детсада с яслями на 300 мест каждый и большую школу на 1550 мест.
Компания называет главным преимуществом квартала «Достояния» шаговую доступность всех соцобъектов. Помимо собственной инфраструктуры, рядом с ЖК расположены ТЦ «Красная площадь», СК «Баскет Холл», ВКК «Экспоград Юг» и дендрарий.