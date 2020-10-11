Краснодарцев пригласили принять участие в командном кибертурнире по Dota 2

Краснодарский край

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В Краснодаре 17 октября стартует муниципальный командный чемпионат по кибердисциплине Dota 2

Организаторами соревнований выступили Центр физкультурно-массовой работы Краснодара и краевая Федерация компьютерного спорта.

«Матчи турнира пройдут в формате "5×5". Соревнования стартуют 17 октября в 12:00 и продлятся два дня», — уточнили в Центре физкультурно-массовой работы.

Участниками городского чемпионата по Dota 2 могут стать все жители Краснодара старше 14 лет. Срок подачи заявки — 15 октября. Чтобы зарегистрироваться, необходимо выполнить два условия:

  • отправить заявку на электронную почту cfmr.fk@mail.ru;
  • заполнить анкету турнира по ссылке.

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В заявке нужно указать ФИО, город проживания, дату рождения, номер телефона, имя пользователя Discord, электронную почту для связи, Steam, а также ссылку на канал в YouTube/Twitch участника (ее используют для трансляции матча).

Грядущий командный турнир по Dota 2 продолжит осеннюю серию соревнований по киберспорту в краевом центре — 3 октября ее открыли турниром по FIFA 20, сообщили 10 октября в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в августе краснодарские киберспортсмены обыграли команду из китайского города-побратима Харбина в турнире по Dota 2.

Киберспорт Краснодар

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