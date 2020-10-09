Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» провел мастер-классы казачьей песни в Краснодаре

Краснодарский край, Ставропольский край

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Мастер-классы еженедельно проходят для участников конкурса казачьей песни «Александровская крепость»

Вчера в Краснодаре звучали казачьи песни, услышанные и записанные в этнографических экспедициях. Фольклорные ансамбли и солисты юга РФ участвуют в конкурсе традиционной казачьей песни «Александровская крепость», организованном фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Конкурс проводится онлайн. Чтобы его участники могли повысить навыки, фонд «Вольное Дело» организовал для них цикл мастер-классов по казачьей песне. Бесплатные практические семинары проводят ведущие специалисты по традиционной казачьей культуре. На этой неделе состоялся уже третий мастер-класс. Его провел фольклорист, член Союза композиторов РФ, организатор Сибирской школы фольклора Вячеслав Асанов. Он разобрал с участниками конкурса их песни в нюансах: от звучания до манеры подачи. Асанов поработал отдельно с каждым коллективом и дал исполнителям индивидуальные рекомендации.

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Такие мастер-классы проходят каждую неделю. Первый провела фольклористка и профессор Волгоградского государственного института искусств и культуры Ольга Никитенко. Она пела и танцевала вместе с участниками мастер-класса, на собственном примере показывая, на что следует обращать внимание при исполнении казачьих песен.

«Это невероятный мастер, талантливый педагог, харизматичная и обаятельная женщина! Даже если бы мы не интересовались фольклором, то после знакомства с ней заразились бы, так ярко в ней все это пылает», — сказала участница казачьего ансамбля «Мария» Олеся Сапожникова.

«Когда я вижу казаков-дружинников с нагайкой, мне хочется подойти и выпороть их»:

Цель конкурса — сохранение музыкальной культуры казачества и поддержка талантливых исполнителей и коллективов, сохраняющих фольклорные традиции. На конкурс пришло уже 150 заявок со всего юга РФ. Активнее всего участвует Краснодарский край, Волгоградская область и Ставрополье. Конкурсный отбор проходят не все. Жюри из специалистов в области традиционной народной культуры отбирает солистов и фольклорные ансамбли, которые достоверно воссоздают песенные и хореографические традиции казачества.

Подать заявку на участие в конкурсе и поддержать полюбившиеся произведения можно на сайте.

Вольное дело Казачество Конкурсы Культурное наследие Музыка

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