Конкурс проводится онлайн. Чтобы его участники могли повысить навыки, фонд «Вольное Дело» организовал для них цикл мастер-классов по казачьей песне. Бесплатные практические семинары проводят ведущие специалисты по традиционной казачьей культуре. На этой неделе состоялся уже третий мастер-класс. Его провел фольклорист, член Союза композиторов РФ, организатор Сибирской школы фольклора Вячеслав Асанов. Он разобрал с участниками конкурса их песни в нюансах: от звучания до манеры подачи. Асанов поработал отдельно с каждым коллективом и дал исполнителям индивидуальные рекомендации.

Вчера в Краснодаре звучали казачьи песни, услышанные и записанные в этнографических экспедициях. Фольклорные ансамбли и солисты юга РФ участвуют в конкурсе традиционной казачьей песни «Александровская крепость», организованном фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Такие мастер-классы проходят каждую неделю. Первый провела фольклористка и профессор Волгоградского государственного института искусств и культуры Ольга Никитенко. Она пела и танцевала вместе с участниками мастер-класса, на собственном примере показывая, на что следует обращать внимание при исполнении казачьих песен.

«Это невероятный мастер, талантливый педагог, харизматичная и обаятельная женщина! Даже если бы мы не интересовались фольклором, то после знакомства с ней заразились бы, так ярко в ней все это пылает», — сказала участница казачьего ансамбля «Мария» Олеся Сапожникова.