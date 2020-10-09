Жителей Сочи предупредили об усилении ветра

Краснодарский край

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В Сочи 10 октября ожидается сильный ветер, который может стать причиной происшествий

Синоптики прогнозируют усиление ветра на курорте утром и днем 10 октября. Местами порывы могут достигать 15-17 м/с.

«На территории Сочи наблюдаются почти все известные типы местной циркуляции. Это фёны различного происхождения, горно-долинная циркуляция, склоновые ветры, бризы, а также различные ветры, усиливающиеся на отдельных участках», — уточняется на сайте спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

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В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели рекомендовали жителям курорта и туристам принять необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, которые может сорвать ветром.

При возникновении чрезвычайных происшествий необходимо звонить по номеру 112.

Как писали Юга.ру, в целом по краю в грядущие выходные прогнозируют теплую и ветреную погоду, ожидаются небольшие дожди.

Погода Сочи Штормовые предупреждения

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