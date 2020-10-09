В выходные на Кубани сохранится теплая погода, но придут дожди

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае 10 и 11 октября пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до 28 °С

По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу, 10 октября, на Кубани будет ясная и ветреная погода — 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 9-14 °С, а в восточной части региона — до 3-8 °С, днем потеплеет до 19-24 °С, местами до 26 °С. На Черноморском побережье — переменная облачность.

В воскресенье, 11 октября, на Кубани местами пройдут небольшие дожди, ветер 6-11 м/с, порывы до 12-17 м/с. Ночные температуры — 12-17 °С, при этом на участке от Анапы до Геленджика ночи будут более теплые — 17-22 °С. Днем столбики термометров покажут 23-28 °С.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в Краснодаре 10 октября ночью будут небольшие облака и похолодает до 13-14 °С, а днем воздух прогреется до 21-24 °С. В ночь на 11 октября столбики термометров опустятся до 13 °С, днем потеплеет до 25 °С. Ветер стихнет до 1-4 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях (данные на 9 октября): Ейск — 16 °C, Приморско-Ахтарск — 17 °C, Темрюк — 18 °C, Анапа, Новороссийск, Туапсе и Сочи — 23 °C, Геленджик — 24 °C.

Ранее глава Гидрометцентра предсказал, что бархатный сезон на российских курортах продлится до середины первой декады октября.

Азовское море Анапа Геленджик Краснодар Погода Черное море

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре завели уголовные дела на автомеханика, который насмерть сбил мотоциклиста на машине клиента
В выходные на Кубани сохранится теплая погода, но придут дожди
В Адыгее организациям рекомендовали перейти на удаленку
В России зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом за все время пандемии
На Кубани завели дело на мужчину, который хотел подставить знакомого и позвонил с его телефона в полицию
В Анапе туристы решили обойти лестницу «800 ступеней» по склону и упали с высоты 70 метров

Лента новостей

Статьи

15 отличных сериалов на выходные. Часть I

Статьи

«Забудьте и рожайте другого ребенка»

Минздрав Краснодарского края не обеспечивает больных детей жизненно необходимым лекарством

Статьи

Завтрак съешь сам

7 отличных вариантов на каждый день недели

Реклама на портале