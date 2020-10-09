В выходные на Кубани сохранится теплая погода, но придут дожди

В Краснодарском крае 10 и 11 октября пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до 28 °С

По данным Краснодарского гидрометцентра, в субботу, 10 октября , на Кубани будет ясная и ветреная погода — 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 9-14 °С, а в восточной части региона — до 3-8 °С, днем потеплеет до 19-24 °С, местами до 26 °С. На Черноморском побережье — переменная облачность.

В воскресенье, 11 октября , на Кубани местами пройдут небольшие дожди, ветер 6-11 м/с, порывы до 12-17 м/с. Ночные температуры — 12-17 °С, при этом на участке от Анапы до Геленджика ночи будут более теплые — 17-22 °С. Днем столбики термометров покажут 23-28 °С.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», в Краснодаре 10 октября ночью будут небольшие облака и похолодает до 13-14 °С, а днем воздух прогреется до 21-24 °С. В ночь на 11 октября столбики термометров опустятся до 13 °С, днем потеплеет до 25 °С. Ветер стихнет до 1-4 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях (данные на 9 октября): Ейск — 16 °C, Приморско-Ахтарск — 17 °C, Темрюк — 18 °C, Анапа, Новороссийск, Туапсе и Сочи — 23 °C, Геленджик — 24 °C.