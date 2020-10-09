На Кубани нашли 15-летнего подростка, который ушел из дома в калошах

Краснодарский край

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9 октября следком сообщил, что нашелся мальчик, который пропал в начале месяца в Тимашевском районе

Напомним, 15-летний житель хутора Крупского ушел из дома 3 октября и не вернулся. О его исчезновении в полицию сообщили 5 октября.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). К поискам мальчика привлекли волонтеров, казаков, Росгвардию и полицейских.

9 октября стало известно, что подростка нашли. Сейчас с ним и его представителем работает следователь, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Расследование дела продолжается, уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в конце сентября в Краснодарском крае пропал еще один подросток. Вечером 21 сентября он вышел из дома в Красноармейской районе, с тех пор его никто не видел.

Дети Красноармейский район Пропавшие без вести Следственный комитет

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