В Тимашевском районе разыскивают 15-летнего подростка в черных калошах

По предварительным данным, 3 октября 15-летний Александр Колодяжный ушел из дома на хуторе Крупском и не вернулся. Об исчезновении подростка сообщили вечером 5 октября. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

На вид мальчику 15 лет, рост 160-170 см, худощавое телосложение, серые глаза и темно-русые волосы. В момент исчезновения на подростке была темная кофта с длинным рукавом, спортивные серые брюки и черные калоши.

На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. К поискам привлекли волонтеров, Росгвардию, полицейских и казаков, сообщили 7 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшего, следствие просит сообщить по телефонам: 8 (86130) 4-15-42 или 02.