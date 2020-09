В Анапе женщина застряла на горном склоне в 70 метрах от земли

View this post on Instagram

56-летняя путешественница из Санкт-Петербурга приняла не самое удачное решение - спуститься вниз по горному склону. Туристка застряла в районе смотровой площадки между Сукко и Большим Утришом на высоте около 70 м. Прибывшие на место вызова спасатели, с помощью альпснаряжения доставилии ее в безопасное место.