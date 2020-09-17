В Анапе женщина застряла на горном склоне в 70 метрах от земли
17 сентября спасатели Анапы рассказали о происшествии на горном склоне
56-летняя туристка из Санкт-петербурга гуляла в районе между Сукко и Большим Утришом. Около одной из смотровых площадок она решила спуститься вниз по горному склону. Женщина застряла на высоте около 70 метров, ей потребовалась помощь спасателей.
Прибывшие по вызову специалисты использовали альпинистское снаряжение и доставили туристку в безопасное место, сообщили в МБУ «Служба спасения» Анапы 17 сентября.
Однако не всегда истории, в которых турист гуляет около склонов, заканчиваются хорошо. В середине июля в Анапе молодой человек сорвался со скалы и получил травмы.
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56-летняя путешественница из Санкт-Петербурга приняла не самое удачное решение - спуститься вниз по горному склону. Туристка застряла в районе смотровой площадки между Сукко и Большим Утришом на высоте около 70 м. Прибывшие на место вызова спасатели, с помощью альпснаряжения доставилии ее в безопасное место.
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