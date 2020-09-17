В Анапе женщина застряла на горном склоне в 70 метрах от земли

Краснодарский край

Распечатать

17 сентября спасатели Анапы рассказали о происшествии на горном склоне

56-летняя туристка из Санкт-петербурга гуляла в районе между Сукко и Большим Утришом. Около одной из смотровых площадок она решила спуститься вниз по горному склону. Женщина застряла на высоте около 70 метров, ей потребовалась помощь спасателей.

Прибывшие по вызову специалисты использовали альпинистское снаряжение и доставили туристку в безопасное место, сообщили в МБУ «Служба спасения» Анапы 17 сентября.

Однако не всегда истории, в которых турист гуляет около склонов, заканчиваются хорошо. В середине июля в Анапе молодой человек сорвался со скалы и получил травмы.

Анапа Происшествия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Анапе женщина застряла на горном склоне в 70 метрах от земли
После ремонта в Краснодаре открыли переход под Старокубанским кольцом
В Краснодаре нашли двух девочек, которые уехали из дома на велосипедах и не вернулись
Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST
Режиссер Александр Молочников заболел коронавирусом на сочинском «Кинотавре»
Следствие решило, что кубанский солдат покончил с собой в военчасти под Воронежем. Его нашли со связанными руками и пакетом на голове

Лента новостей

Провокации, несоблюдение законов и подозрение на вбросы

Журналисты Юга.ру были наблюдателями на выборах, и вот что они увидели

Следствие решило, что кубанский солдат покончил с собой в военчасти

Его нашли со связанными руками и пакетом на голове

«Участок, аннулирование которого отняло победу на выборах»

В Краснодаре на одном участке отменили итоги выборов

Реклама на портале