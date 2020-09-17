В Анапе женщина застряла на горном склоне в 70 метрах от земли

56-летняя туристка из Санкт-петербурга гуляла в районе между Сукко и Большим Утришом. Около одной из смотровых площадок она решила спуститься вниз по горному склону. Женщина застряла на высоте около 70 метров, ей потребовалась помощь спасателей.

Прибывшие по вызову специалисты использовали альпинистское снаряжение и доставили туристку в безопасное место, сообщили в МБУ «Служба спасения» Анапы 17 сентября.

Однако не всегда истории, в которых турист гуляет около склонов, заканчиваются хорошо. В середине июля в Анапе молодой человек сорвался со скалы и получил травмы.