Росприроднадзор решил выяснить, откуда взялись нефтяные пятна в месте крушения теплохода «Адмирал Нахимов» в Новороссийске
Росприроднадзор Кубани 8 октября взял под контроль ситуацию со следами топлива в Цемесской бухте Новороссийска
Напомним, накануне МЧС сообщило, что с борта затонувшего судна в море поднимается некое вещество. Периодически в ЕДДС сообщают о радужной пленке на поверхности воды, эту информацию проверяют специалисты. Как считают в ведомстве, происходит «постепенное разложение» и экологической опасности нет.
8 октября в пресс-службе Росприроднадзора Кубани уточнили, что на место выехали специалисты, которые взяли пробы для анализа. Ведомство выяснит причины появления следов топлива в акватории Черного моря в Цемесской бухте. Ситуация находится под контролем службы.
Теплоход «Адмирал Нахимов» затонул 31 августа 1986 года недалеко от Новороссийска. Погибли 423 человека.
View this post on Instagram
Росприроднадзор выясняет причины появления следов топлива в акватории Черного моря в Цемесской бухте. Это район активного судоходства. ⠀ Сообщение о нефтяных пятнах на Черном море было опубликовано в соцсетях. Пользователь выложил видео, на котором засняты разводы на поверхности воды в месте, где в 1986 году затонул теплоход «Адмирал Нахимов». ⠀ Сотрудники ведомства оперативно выехали на место. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы для анализа. В случае необходимости Росприроднадзор привлечет водолазов для выяснения обстоятельств. Ситуация находится под контролем Службы.
Читайте также
Минздрав Краснодарского края не обеспечивает больных детей жизненно необходимым лекарством
История кубанского поселка Чушка, рассказанная его жителями