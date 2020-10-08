Росприроднадзор решил выяснить, откуда взялись нефтяные пятна в месте крушения теплохода «Адмирал Нахимов» в Новороссийске

8 октября в пресс-службе Росприроднадзора Кубани уточнили, что на место выехали специалисты, которые взяли пробы для анализа. Ведомство выяснит причины появления следов топлива в акватории Черного моря в Цемесской бухте. Ситуация находится под контролем службы.

Напомним, накануне МЧС сообщило , что с борта затонувшего судна в море поднимается некое вещество. Периодически в ЕДДС сообщают о радужной пленке на поверхности воды, эту информацию проверяют специалисты. Как считают в ведомстве, происходит «постепенное разложение» и экологической опасности нет.

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