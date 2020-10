Росприроднадзор решил выяснить, откуда взялись нефтяные пятна в месте крушения теплохода «Адмирал Нахимов» в Новороссийске

View this post on Instagram

Росприроднадзор выясняет причины появления следов топлива в акватории Черного моря в Цемесской бухте. Это район активного судоходства. ⠀ Сообщение о нефтяных пятнах на Черном море было опубликовано в соцсетях. Пользователь выложил видео, на котором засняты разводы на поверхности воды в месте, где в 1986 году затонул теплоход «Адмирал Нахимов». ⠀ Сотрудники ведомства оперативно выехали на место. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы для анализа. В случае необходимости Росприроднадзор привлечет водолазов для выяснения обстоятельств. Ситуация находится под контролем Службы.