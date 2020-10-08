На Кубани завели дело на чиновницу, которая не выполнила работу в срок и задним числом поправила документы
В следственном комитете 8 октября рассказали об уголовном деле в отношении главы одного из поселений Отрадненского района, которая совершила служебный подлог
Главу Передовского сельского поселения избрали в марте 2020 года. Согласно принятым в нормативные акты края поправкам, не позже 9 июня 2020 года ей требовалось внести определенные изменения в устав возглавляемого ей поселения. Между тем, с момента избрания чиновницы и до 10 июня в администрации не проводили заседание совета по этому поводу. По данным следствия, глава, желая это скрыть и зная, что она нарушила порядок принятия изменений, 10 июня подписала документы и внесла в них ложные сведения о проведении совета до окончания сроков.
Этот факт выявили в ходе проверки. В отношении чиновницы завели уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ. (Служебный подлог). Расследование дела продолжается, сообщили 8 октября в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру не раз рассказывали о нарушениях законодательства главами сельских поселений. Так, в мае 2020 года в Щербиновском районе уволили главу сельского поселения из-за того, что он взял на работу родственницу. А 6 октября стало известно, что глава Рязанского сельского поселения под Белореченском воспользовался служебной машиной, хотя до этого его лишили прав за пьяную езду.
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