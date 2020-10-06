Главу одного из сельских поселений Кубани уволили за езду на служебной машине без прав

В июле 2020 года глава Рязанского сельского поселения ехал по трассе Майкоп — Кореновск на машине администрации без служебной необходимости. При этом ранее мужчину лишили водительского удостоверения за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Белореченская межрайонная прокуратура провела проверку и на главу поселения завели дело об административном правонарушении по ст. 19.1 КоАП (Самоуправство). Его оштрафовали и уволили, сообщили 6 октября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Уволенным оказался Николай Чернов, возглавлявший поселение с 2016 года. По данным официального сайта администрации Рязанского сельского поселения, уволенный Чернов 6 октября все еще числился главой станицы.

Напомним, в январе 2019-го главу станицы Елизаветинской оштрафовали на 500 рублей за то, что он ездил на служебной машине в нерабочее время.