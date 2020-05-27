В Щербиновском районе уволили главу сельского поселения из-за того, что он взял на работу родственницу

На Кубани 26 мая после проверки прокуратуры уволили главу Екатериновского сельского поселения

Прокуратура Щербиновского района выяснила, что глава поселения не уведомил комиссию по урегулированию конфликта интересов о том, что в сельской администрации работает его родственница. После проверки глава Екатериновского сельского поселения был уволен.

Также прокуратура обнаружила подделку в бухгалтерской отчетности — в путевых листах были завышены сведения о перемещении чиновника на служебном автомобиле более чем на 48 тыс. километров, из-за чего расход топлива увеличился на сумму свыше 150 тыс. рублей. «По окончании прокурорской проверки фактам незаконного использования служебного автотранспорта будет дана уголовно-правовая оценка», — прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим, что согласно данным сайта администрации Екатериновского сельского поселения, с 15 марта 2012 года поселком руководил 49-летний Вадим Желтушко.