В Краснодаре задержали чиновника из Геленджика за присвоение денег. МВД отказывается говорить, кто это

7 октября стало известно, что в Краснодаре задержали бывшего сотрудника администрации Геленджика, подозреваемого в уголовном преступлении

22 сентября в соцсетях появилась информация о том, что в Геленджике разыскивают вице-мэра Павла Блинова по подозрению в растрате средств. Тогда в ГУ МВД России по Краснодарскому краю отказались комментировать ситуацию, однако источник портала Юга.ру подтвердил информацию о розыске чиновника. 24 сентября полиция Геленджика официально объявила в розыск одного из должностных лиц администрации города, на которого завели уголовное дело. Госслужащий не пришел на допрос и скрылся от органов МВД. Сообщалось, что в полиции выявляют «дополнительные эпизоды противоправной деятельности» обвиняемого. Тем не менее пресс-служба нигде не указала, о каком чиновнике идет речь.

7 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали о задержании бывшего сотрудника администрации Геленджика, который был объявлен в розыск. Его подозревают в присвоении денег муниципального предприятия (ст. 160 УК РФ). По данным полиции, он незаконно обратил в свою пользу более 1,3 млн рублей, которые были получены после инкассации подведомственных платных парковок. Сообщается, что подозреваемого задержали в Краснодаре. Суд отправил его под стражу.

7 октября редакция Юга.ру устно обратилась в пресс-службу МВД Кубани, чтобы уточнить, является ли фигурантом этого уголовного дела Блинов. В ведомстве отказались от комментариев. Также не смогли оперативно ответить на этот вопрос в пресс-службе Краснодарского краевого суда.