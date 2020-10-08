На Кубани коронавирусом заболели еще 99 человек

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о 99 новых случаях заражения COVID-19 и 4 смертях за сутки

Согласно федеральной статистике, за прошлый день в России коронавирус обнаружили у 11 тыс. 493 человек в 85 регионах страны. Как уточнил RT, только 25,7% из них болели без типичных симптомов COVID-19. Таким образом, по состоянию на 8 октября в России коронавирус был официально диагностирован у 1 млн 260 тыс. 112 человек.

За время пандемии скончались 22 тыс. 56 пацентов, в том числе 191 — за последние сутки. При этом выздоровели 1 млн 2 тыс. 329 жителей России, в том числе 7 тыс. 54 человека были выписаны с выздоровлением за прошлый день.

Больш всего новых носителей COVID-19 выявили в Москве — 3 тыс. 323, в Санкт-Петербурге — 461, в Московской области — 433.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа стастистика по новым случаям инфицирования выглядит так: Ростовская область — 261, Ставропольский край — 155, Крым — 118, Краснодарский край — 99, Дагестан — 82, Карачаево-Черкесия — 81, Кабардино-Балкария — 64, Ингушетия — 48, Адыгея — 44, Северная Осетия — 37, Севастополь — 30, Чечня — 4.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 99 новых случаев COVID-10 были зарегистированы в 25 муниципалитетах Кубани. Среди заболевших 67 женщин и 32 мужчины в возрасте до 82 лет. В том числе инфицированы 14 детей, младшему из которых 3 года, а старшему 17 лет.

Вот как распределились случаи заражения по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 41;
  • в Павловском районе — 8;
  • в Новороссийске — 7;
  • в Сочи — 6;
  • в Красноармейском районе — 5;
  • в Крымском районе — 4;
  • в Апшеронском районе — 3;
  • в Приморско-Ахтарском, Абинском, Белореченском, Темрюкском, Северском, Кущевском и Выселковском районах — по 2;
  • в Анапе и Горячем Ключе, а также в Ейском, Тимашевском, Новопокровском, Туапсинском, Тихорецком, Славянском, Усть-Лабинском, Мостовском и Щербиновском районах — по 1.

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За период пандемии в медучреждения края с подозрением на коронавирус обратились 54 тыс. 88 кубанцев. С неподтвержденным диагнозом в стационарах лечатся 4 тыс. 575 человек, а в поликлиниках наблюдаются 6 ты. 435 жителей региона.

Лаборатории Кубани провели 1 млн 151 тыс. 850 исследований на COVID-19, в том числе 10 тыс. 409 — за последние сутки. За все время диагноз коронавирус подтвердился у 14 тыс. 775 жителей Краснодарского края, в том числе у 1 тыс. 219 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 260,3 случаев на 100 тыс. населения.

При этом выписаны из госпиталей 10 тыс. 777 пациентов, в том числе 38 — за прошлые сутки. Медики не смогли спасти 305 больных, еще 4 пациента скончались в регионе накануне. По данным регионального минздрава, 33 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 4 — на ЭКМО.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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