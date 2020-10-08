На Кубани коронавирусом заболели еще 99 человек

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о 99 новых случаях заражения COVID-19 и 4 смертях за сутки

Согласно федеральной статистике, за прошлый день в России коронавирус обнаружили у 11 тыс. 493 человек в 85 регионах страны. Как уточнил RT, только 25,7% из них болели без типичных симптомов COVID-19. Таким образом, по состоянию на 8 октября в России коронавирус был официально диагностирован у 1 млн 260 тыс. 112 человек. За время пандемии скончались 22 тыс. 56 пацентов, в том числе 191 — за последние сутки . При этом выздоровели 1 млн 2 тыс. 329 жителей России, в том числе 7 тыс. 54 человека были выписаны с выздоровлением за прошлый день.

Больш всего новых носителей COVID-19 выявили в Москве — 3 тыс. 323, в Санкт-Петербурге — 461, в Московской области — 433.

Читайте также: Глава Адыгеи излечился от коронавируса

На юге России и в регионах Северного Кавказа стастистика по новым случаям инфицирования выглядит так: Ростовская область — 261, Ставропольский край — 155, Крым — 118, Краснодарский край — 99 , Дагестан — 82, Карачаево-Черкесия — 81, Кабардино-Балкария — 64, Ингушетия — 48, Адыгея — 44, Северная Осетия — 37, Севастополь — 30, Чечня — 4.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, 99 новых случаев COVID-10 были зарегистированы в 25 муниципалитетах Кубани. Среди заболевших 67 женщин и 32 мужчины в возрасте до 82 лет. В том числе инфицированы 14 детей, младшему из которых 3 года, а старшему 17 лет.

Вот как распределились случаи заражения по муниципалитетам: в Краснодаре — 41;

в Павловском районе — 8;

в Новороссийске — 7;

в Сочи — 6;

в Красноармейском районе — 5;

в Крымском районе — 4;

в Апшеронском районе — 3;

в Приморско-Ахтарском, Абинском, Белореченском, Темрюкском, Северском, Кущевском и Выселковском районах — по 2;

в Анапе и Горячем Ключе, а также в Ейском, Тимашевском, Новопокровском, Туапсинском, Тихорецком, Славянском, Усть-Лабинском, Мостовском и Щербиновском районах — по 1.