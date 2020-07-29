За тост про «сексуальную кошечку» Верховный суд РФ уволил судью Новокубанского района, не дав ей самой уйти в отставку

Что произошло? В апреле 2020 года в интернете появился видеоролик, где женщина, похожая на мировую судью судебного участка № 181 Новокубанского района Елену Переверзеву, произносит тост, используя в нем нецензурное слово, выпивает и облизывает шоколадку. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края провела проверку. Судья попыталась уйти в отставку по собственному желанию, но ей отказали, досрочно прекратили ее полномочия и лишили соответствующей квалификации.

Что говорит судья? Переверзева обжаловала решение коллегии кубанских судей, заявив, что в видео есть монтаж, а также оно нарушает ее право на личную жизнь, сообщили Право.ru. При этом женщина не отрицает, что на кадрах была она. Однако настаивает, что фразы были вырваны из контекста и смонтированы. По словам Переверзевой, они отдыхали вдвоем с близкой подругой и она по ее просьбе записала шуточное поздравление от имени ее мужа. Отмечается, что эксперт подтвердил признаки монтажа.

Что решил Верховный суд РФ? В июле Верховный суд РФ отклонил ее иск. Женщине повторно не разрешили уйти в отставку по собственному желанию и уволили ее за «умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи во внеслужебной деятельности». Таким образом Переверзева лишилась различных льгот, которые положены судье в отставке.