Под Краснодаром пенсионер попал под электричку
Под Краснодаром вечером 6 октября поезд сбил 70-летнего мужчину, который вышел на ж/д пути
Сообщение о том, что электричка Туапсе — Анапа травмировала мужчину, поступило в дежурную часть Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте в 18:00. Происшествие случилось на ж/д перегоне около адыгейского поселка Энем.
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Машинист остановил поезд и решил доставить пострадавшего на ж/д вокзал Краснодара. Им оказался 70-летний житель Энема.
В краевой столице мужчину уже ожидала машина скорой помощи. С травмами разной степени тяжести его госпитализировали в краевую клиническую больницу.
На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте 7 октября.
Ранее Юга.ру писали, что 6 августа поезд насмерть сбил мужчину в Краснодаре.
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