Под Краснодаром пенсионер попал под электричку

В краевой столице мужчину уже ожидала машина скорой помощи. С травмами разной степени тяжести его госпитализировали в краевую клиническую больницу.

Сообщение о том, что электричка Туапсе — Анапа травмировала мужчину, поступило в дежурную часть Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте в 18:00. Происшествие случилось на ж/д перегоне около адыгейского поселка Энем.

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