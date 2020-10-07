Под Краснодаром пенсионер попал под электричку

Краснодарский край

Распечатать

Под Краснодаром вечером 6 октября поезд сбил 70-летнего мужчину, который вышел на ж/д пути

Сообщение о том, что электричка Туапсе — Анапа травмировала мужчину, поступило в дежурную часть Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте в 18:00. Происшествие случилось на ж/д перегоне около адыгейского поселка Энем.

Читайте также:

Машинист остановил поезд и решил доставить пострадавшего на ж/д вокзал Краснодара. Им оказался 70-летний житель Энема.

В краевой столице мужчину уже ожидала машина скорой помощи. С травмами разной степени тяжести его госпитализировали в краевую клиническую больницу.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте 7 октября.

Ранее Юга.ру писали, что 6 августа поезд насмерть сбил мужчину в Краснодаре.

Железная дорога Краснодар Поезда

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгею поступила очередная партия вакцины от гриппа
На Восточном обходе Краснодара после ремонта открыли движение по всем полосам
За время пандемии на Кубани скончались более 300 больных коронавирусом
Под Краснодаром пенсионер попал под электричку
Жители Юбилейного микрорайона Краснодара останутся без горячей воды еще на неделю
В Адыгее от коронавируса умер 69-летний мужчина

Лента новостей

Статьи

«Забудьте и рожайте другого ребенка»

Минздрав Краснодарского края не обеспечивает больных детей жизненно необходимым лекарством

Статьи

«Брал палку и добивал, чтобы не мучились»

История кубанского поселка Чушка, рассказанная его жителями

Статьи

Интересное об Александре Удодове: 30 фактов о биографии, бизнесе и увлечениях

Реклама на портале