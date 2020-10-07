На ж/д переезде под Анапой разберут рельсы, это затруднит движение машин

Краснодарский край

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7 октября под Анапой проведут ремонт железнодорожного полотна

Разбор и укладку рельсошпальной решетки проведут на ж/д переезде, который находится по пути из Крымска в Джигинку, между селом Юровка и хутором Иванов. Из-за этого автомобильное движение на участке будет затруднено.

На месте будут работать регулировщики, сообщили в пресс-службе администрации Анапы 6 октября. Ремонт продлится с 14:00 до 18:00.

Как писали Юга.ру, в середине октября начнут обновлять ж/д пути около станции Индюк в Туапсинском районе. Из-за этого в Сочи перестанут ходить четыре «Ласточки».

Анапа Железная дорога Ремонт дорог

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