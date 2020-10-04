В Сочи из-за ремонта ж/д пути перестанут ходить четыре «Ласточки»

Адыгея, Краснодарский край

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В середине октября в Туапсинском районе начнется капитальный ремонт железнодорожного пути

Ремонт проведут в тоннеле около станции Индюк, на участке Армавир — Белореченская — Туапсе. Работы будут длиться 55 дней, с 13 октября по 7 декабря. В течение этого срока по другому маршруту (Краснодар — Горячий Ключ — Туапсе) будут ходить некоторые поезда дальнего следования:

  • № 79/80 Архангельск — Адлер;
  • № 139/140 Барнаул — Адлер;
  • № 309/310 Воркута — Адлер;
  • № 601/602 Ставрополь — Адлер;
  • № 679/680 Владикавказ — Адлер;
  • а также беспересадочная группа вагонов Кисловодск — Адлер.

Также во время работ выведут из расписания дневные «Ласточки»:

  • № 811/812 Армавир — Имеретинский курорт;
  • № 813/814 Майкоп — Адлер;
  • № 821/822 Краснодар — Имеретинский курорт.

Кроме того, «Ласточка» № 807/808 Ростов — Имеретинский Курорт будет курсировать по сокращенному маршруту Ростов — Краснодар-1.

Чтобы сохранить доступность населенных пунктов на ремонтируемой линии, с 13 октября по 7 декабря организуют мультимодальную схему перевозки. На участке Майкоп — Белореченская — Гойтх продолжат курсировать пригородные поезда, а на участке Гойтх — Туапсе будет ездить автотранспорт, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги 2 октября.

Армавир Краснодар Майкоп РЖД Сочи

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