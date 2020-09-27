В Сочи машина упала с обрыва, один человек погиб

В Лазаревском районе ночью 26 сентября погиб водитель машины, которая упала с обрыва на пляж

Авария случилась в 3:00 в поселке Лоо Лазаревского района. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 неправильно припарковался и не поставил машину на ручной тормоз. В результате легковушка покатилась и съехала с опорной стены, упав на каменный пляж.

В результате аварии водитель погиб на месте, пассажир получил травмы, рассказал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по городу Сочи Евгений Кривоконев.

По данным сочинских пабликов в соцсетях, в машине находились 22-летний парень и его девушка, которая успела выйти из машины. Молодой человек погиб.