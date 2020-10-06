МТС запустила шеринг электросамокатов в Краснодаре

6 октября в Краснодаре МТС подключила к сети NB-IoT сервис шеринга электросамокатов Eleven

Сотни подключенных самокатов по сети NB-IoT в режиме реального времени передают информацию о местоположении, статусе поездки, уровне аккумулятора, переходе в режим ожидания и наличии поломок. SIM-карта NB-IoT встроена в самокаты уже на этапе заводской сборки. Это позволяет защитить самокаты от угона и получать точные данные о состоянии каждого конкретного устройства. Информация о местоположении и состоянии самокатов отражается как в личном кабинете компании, так и в приложении клиента. Благодаря этому пользователь может выбрать самокат исходя не только из местоположения, но и уровня заряда. После поездки самокат можно оставить в любом удобном месте в рамках разрешенной зоны.

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Сейчас сервис работает в историческом центре города, Западном, Прикубанском и Центральном округах и в Юбилейном микрорайоне. В ближайший месяц количество электросамокатов Eleven вырастет до 350. Одноименное приложение доступно на iOS и Android. «Качество наших услуг во многом зависит от стабильной мобильной сети. Мы уже работали с сетью NB-IoT МТС в Беларуси и смогли оценить ее высокую энергоэффективность, которая позволяет не переживать о замене батареи в модуле связи в течение всего сезона. Система дает ключевые данные о самокатах и позволяет оперативно перевозить или заменять устройства. Мы только запускаем сервис в Санкт-Петербурге и в Краснодаре, но в следующем сезоне планируем значительно увеличить количество самокатов и расширить сотрудничество с МТС», — рассказал директор по развитию компании Eleven Александр Уельский.