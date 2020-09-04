Банк «Центр-инвест» увеличил долю малого бизнеса в кредитном портфеле

За 1 полугодие 2020 года банк «Центр-инвест» выдал 2363 кредита новым клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса

Общая сумма кредитов предпринимателям составила 13 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем кредитования сохранился на высоком уровне, при этом количество кредитов выросло на 6%. Доля МСП в общем кредитном портфеле банка составила 36% (+3%). Банк «Центр-инвест» всегда поддерживает своих клиентов, помогает им в преодолении кризисов. Благодаря собственным программам кредитования и участию банка во всех программах господдержки малого и среднего бизнеса клиенты получают финансирование на максимально выгодных условиях.

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В первом полугодии 2020-го средняя ставка по кредитам для МСП снизилась на 1,5 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9% годовых. Льготное финансирование позволяет клиентам банка «Центр-инвест» адаптироваться к дистанционной экономике, увеличить объемы продаж за счет альтернативных каналов сбыта. Программа «Трансформация бизнеса» предназначена для ускорения оцифровки бизнес-процессов, перехода в онлайн-формат, создания дистанционного управления бизнесом, для приобретения специального оборудования и для сохранения здоровья сотрудников и клиентов. Кредитные средства выдаются по ставке 9,5% годовых в форме кредитной линии сроком на 1 год. Без залога под поручительства собственников бизнеса можно получить кредит до 1 млн рублей, заполнив заявку на сайте банка. Решение принимается за 1 день.

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В посткризисный период банк «Центр-инвест» предоставил клиентам комплексную поддержку, а не только временную реструктуризацию долга. К льготному и долгосрочному кредитованию добавились снижение тарифов за эквайринг и отмена платы за РКО. «Мы видим процесс трансформации бизнеса, переориентацию предпринимателей в более актуальные направления, переход в онлайн-формат, организацию удаленной работы сотрудников. И, как следствие перестройки рынка, это новая волна стартап-проектов, которые осваивают новые ниши», — отметила заместитель начальника управления по работе с МСБ ПАО КБ «Центр-инвест» Мария Христолюбова.