Банк «Центр-инвест» увеличил долю малого бизнеса в кредитном портфеле
За 1 полугодие 2020 года банк «Центр-инвест» выдал 2363 кредита новым клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса
Общая сумма кредитов предпринимателям составила 13 млрд рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем кредитования сохранился на высоком уровне, при этом количество кредитов выросло на 6%. Доля МСП в общем кредитном портфеле банка составила 36% (+3%).
Банк «Центр-инвест» всегда поддерживает своих клиентов, помогает им в преодолении кризисов. Благодаря собственным программам кредитования и участию банка во всех программах господдержки малого и среднего бизнеса клиенты получают финансирование на максимально выгодных условиях.
«Для 40% выживание — это уже успех»:
В первом полугодии 2020-го средняя ставка по кредитам для МСП снизилась на 1,5 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9% годовых.
Льготное финансирование позволяет клиентам банка «Центр-инвест» адаптироваться к дистанционной экономике, увеличить объемы продаж за счет альтернативных каналов сбыта. Программа «Трансформация бизнеса» предназначена для ускорения оцифровки бизнес-процессов, перехода в онлайн-формат, создания дистанционного управления бизнесом, для приобретения специального оборудования и для сохранения здоровья сотрудников и клиентов. Кредитные средства выдаются по ставке 9,5% годовых в форме кредитной линии сроком на 1 год. Без залога под поручительства собственников бизнеса можно получить кредит до 1 млн рублей, заполнив заявку на сайте банка. Решение принимается за 1 день.
Был ли бизнес во время карантина:
В посткризисный период банк «Центр-инвест» предоставил клиентам комплексную поддержку, а не только временную реструктуризацию долга. К льготному и долгосрочному кредитованию добавились снижение тарифов за эквайринг и отмена платы за РКО.
«Мы видим процесс трансформации бизнеса, переориентацию предпринимателей в более актуальные направления, переход в онлайн-формат, организацию удаленной работы сотрудников. И, как следствие перестройки рынка, это новая волна стартап-проектов, которые осваивают новые ниши», — отметила заместитель начальника управления по работе с МСБ ПАО КБ «Центр-инвест» Мария Христолюбова.
Банк «Центр-инвест» всегда поддерживает предпринимательскую инициативу и помогает развивать стартапы. Для этого действует собственная программа из трех компонентов: обучение в акселераторе банка, льготное финансирование и наставничество для практической поддержки на этапе запуска бизнеса.
Более 800 молодых предпринимателей и выпускников Акселератора банка «Центр-инвест» получили финансирование в размере 1,1 млрд рублей и успешно реализуют себя в сельском хозяйстве, торговле, логистике и IT.