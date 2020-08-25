Немецкая клиника Charite: Навального отравили, его состояние все еще тяжелое
24 августа в Германии подтвердили отравление Алексея Навального, который находится в коме с 20 августа
Напомним, политику стало плохо в самолете Томск — Москва 20 августа. Рейс совершил экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи. Его состояние оценивали как стабильно тяжелое.
Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш предположила, что его отравили. По ее словам, он пил с утра только чай — и ему туда могли что-то подмешать. Навального подключили в ИВЛ, а его соратники потребовали возбудить уголовное дело.
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В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет, который должен был доставить политика в частную клинику Charite в Берлине. Расходы по отправке больного взял на себя предприниматель Борис Зимин, сын основателя «Вымпелкома». Однако руководство омской больницы отказало в перевозке Навального, заявив, что он нетранспортабелен, а его состояние нестабильно, писала Ярмыш. Соратники Навального посчитали, что так им пытаются помешать установить, каким именно токсином его отравили.
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21 августа в Фонде по борьбе с коррупцией сообщили, что, по данным полиции, в теле Навального нашли яд и он опасен не только для него, но и для окружающих. Однако затем в транспортной полиции Омска заявили, что не могут подтвердить этого, так как экспертиза еще идет.
В тот же день главврач больницы в Омске назвал «основным рабочим диагнозом» нарушение углеводного баланса или обмена веществ. По словам его заместителя, «из тех исследований, который были выполнены, ядов не выявлено».
Между тем, лечащий врач Навального Анастасия Васильева указала, что нарушение обмена веществ — это состояние, а не диагноз. А жена оппозиционера Юлия Навальная написала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовала разрешить перевезти мужа на лечение в Германию. Тем же вечером на консилиуме персонал больницы разрешил отправить Навального в немецкое учреждение. 22 августа борт с ним приземлился в Германии.
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24 августа клиника Charite рассказала, что Навальный отравлен и это было доказано в нескольких независимых лабораториях. Интоксикацию вызвало вещество из группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретно оно еще не установлено. Политик продолжает находиться в реанимации в состоянии искусственной комы. Его состояние оценивают как тяжелое, сейчас ему вводят антидот. Угрозы жизни нет, однако отравление может повлиять на нервную систему.
После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Россию провести открытое расследование случившегося. В ответ на это главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что в России Навального проверяли в том числе на ингибиторы холинэстеразы, однако анализы их не подтвердили. По заявлению заведующего отделением анестезиологии-реанимации № 1 НМХЦ имени Пирогова Бориса Теплых, антидот атропин, о котором сказали зарубежные коллеги, политику ввели в первые минуты после поступления в больницу.
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