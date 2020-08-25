Немецкая клиника Charite: Навального отравили, его состояние все еще тяжелое

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш предположила, что его отравили. По ее словам, он пил с утра только чай — и ему туда могли что-то подмешать. Навального подключили в ИВЛ, а его соратники потребовали возбудить уголовное дело.

В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет, который должен был доставить политика в частную клинику Charite в Берлине. Расходы по отправке больного взял на себя предприниматель Борис Зимин, сын основателя «Вымпелкома». Однако руководство омской больницы отказало в перевозке Навального, заявив, что он нетранспортабелен, а его состояние нестабильно, писала Ярмыш. Соратники Навального посчитали, что так им пытаются помешать установить, каким именно токсином его отравили.

21 августа в Фонде по борьбе с коррупцией сообщили, что, по данным полиции, в теле Навального нашли яд и он опасен не только для него, но и для окружающих. Однако затем в транспортной полиции Омска заявили, что не могут подтвердить этого, так как экспертиза еще идет.

В тот же день главврач больницы в Омске назвал «основным рабочим диагнозом» нарушение углеводного баланса или обмена веществ. По словам его заместителя, «из тех исследований, который были выполнены, ядов не выявлено».

Между тем, лечащий врач Навального Анастасия Васильева указала, что нарушение обмена веществ — это состояние, а не диагноз. А жена оппозиционера Юлия Навальная написала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором потребовала разрешить перевезти мужа на лечение в Германию. Тем же вечером на консилиуме персонал больницы разрешил отправить Навального в немецкое учреждение. 22 августа борт с ним приземлился в Германии.