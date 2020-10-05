В Сочи скончались два пациента ковид-госпиталя

Оперштаб Краснодарского края 5 октября рассказал истории болезни двух жертв коронавируса, которые скончались в регионе за последние сутки

Напомним, оперштаб Кубани 5 октября сообщил о 95 новых носителях COVID-19 и двух летальных исходах. Позже краевые власти уточнили, что оба пациента умерли в инфекционной больнице № 2 Сочи.

По данным оперштаба, в ковид-госпитале Сочи скончались два местных жителя: 60-летний мужчина и женщина в возрасте 58 лет.

Сочинец заболел остро, болезнь протекала в тяжелой форме, на ее фоне у пациента развилась двусторонняя пневмония. Врачи подключили его к ИВЛ, однако спасти больного не удалось. Отмечается, что пациент страдал гипертонией.

История болезни второй жертвы коронавирса следующая: жительницу курорта госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией, анализ COVID-19 дал положительный результат. Состояние пациентки ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ. У женщины были сопутствующие заболевания: гипертония и заболевание щитовидной железы.