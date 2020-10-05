На ж/д станции Кубань грабитель с ножом отобрал у инвалида телефон и продал его за 150 рублей
В управлении на транспорте МВД России по ЮФО 5 октября рассказали о происшествии на ж/д станции Кубань
40-летняя жительница Горячего Ключа с инвалидностью сообщила дежурному, что незнакомый мужчина угрожал ей ножом и отобрал мобильный телефон. Инцидент произошел на ж/д станции Кубань.
Злоумышленника объявили в розыск, вскоре сотрудники транспортной полиции задержали его. Подозреваемым оказался безработный ранее судимый за аналогичные преступления 38-летний уроженец Кемеровской области.
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Мужчина признался в нападении и рассказал, что продал телефон за 150 рублей, а деньги потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). На время следствия подозреваемый взят под арест.
Полицейским удалось найти похищенный телефон и вернуть его владелице, сообщили 5 октября в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.
Сотрудники МВД устанавливают причастность задержанного к аналогичным преступлениям, которые произошли на территории Кубани и Адыгеи.
Всех, кто имеет какую-либо информацию о подобных случаях либо пострадал от действий преступника, просят сообщить в Краснодарское ЛУ МВД России на транспорте по телефону 8 (861) 267-06-60.
Ранее Юга.ру сообщали, что инженер РЖД похитил 1,5 млрд рублей при ремонте ж/д путей на Кубани.
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На железнодорожной платформе Кубань грабитель, угрожая ножом, отобрал телефон у женщины - инвалида.В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от 40-летней жительницы г. Горячий Ключ о том, что на железнодорожной платформе станции «Кубань» к ней подошел незнакомый мужчина и, угрожая ножом, похитил мобильный телефон. Оперативный дежурный незамедлительно принял меры к раскрытию тяжкого преступления, ориентировав на розыск злоумышленника силы и средства транспортной полиции. Прибыв на место преступления, стражи правопорядка приняли безотлагательные меры для задержания преступника по горячим следам. Им оказался безработный, ранее судимый за аналогичные преступления 38-летний уроженец Кемеровской области. Задержанный признался в нападении на женщину и пояснил, что продал телефон, выручив за него 150 рублей, которые потратил на собственные нужды. В ходе поисков полицейские нашли похищенный телефон и вернули хозяйке. В настоящее время следственным отделом Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. На время следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также сотрудниками полиции устанавливается причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Если вы пострадали от действий указанного лица или владеете информацией о совершении им противоправных деяний, просьба сообщить в Краснодарское ЛУ МВД России на транспорте по тел. (861) 267-06-60.
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