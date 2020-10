На ж/д станции Кубань грабитель с ножом отобрал у инвалида телефон и продал его за 150 рублей

View this post on Instagram

На железнодорожной платформе Кубань грабитель, угрожая ножом, отобрал телефон у женщины - инвалида.В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте поступило сообщение от 40-летней жительницы г. Горячий Ключ о том, что на железнодорожной платформе станции «Кубань» к ней подошел незнакомый мужчина и, угрожая ножом, похитил мобильный телефон. Оперативный дежурный незамедлительно принял меры к раскрытию тяжкого преступления, ориентировав на розыск злоумышленника силы и средства транспортной полиции. Прибыв на место преступления, стражи правопорядка приняли безотлагательные меры для задержания преступника по горячим следам. Им оказался безработный, ранее судимый за аналогичные преступления 38-летний уроженец Кемеровской области. Задержанный признался в нападении на женщину и пояснил, что продал телефон, выручив за него 150 рублей, которые потратил на собственные нужды. В ходе поисков полицейские нашли похищенный телефон и вернули хозяйке. В настоящее время следственным отделом Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы. На время следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также сотрудниками полиции устанавливается причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Если вы пострадали от действий указанного лица или владеете информацией о совершении им противоправных деяний, просьба сообщить в Краснодарское ЛУ МВД России на транспорте по тел. (861) 267-06-60.