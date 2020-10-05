На ж/д станции Кубань грабитель с ножом отобрал у инвалида телефон и продал его за 150 рублей

В управлении на транспорте МВД России по ЮФО 5 октября рассказали о происшествии на ж/д станции Кубань

40-летняя жительница Горячего Ключа с инвалидностью сообщила дежурному, что незнакомый мужчина угрожал ей ножом и отобрал мобильный телефон. Инцидент произошел на ж/д станции Кубань.

Злоумышленника объявили в розыск, вскоре сотрудники транспортной полиции задержали его. Подозреваемым оказался безработный ранее судимый за аналогичные преступления 38-летний уроженец Кемеровской области.

Мужчина признался в нападении и рассказал, что продал телефон за 150 рублей, а деньги потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). На время следствия подозреваемый взят под арест.

Полицейским удалось найти похищенный телефон и вернуть его владелице, сообщили 5 октября в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.