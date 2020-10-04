В Сочи умер житель Абхазии с коронавирусом
4 сентября стало известно о двух новых жертвах коронавируса в Краснодарском крае
Как писали Юга.ру, за последние сутки в крае выявили еще 97 инфицированных. Также стало известно о выздоровлении 17 человек, двое больных скончались. В краевом оперштабе рассказали подробнее об этих случаях.
В Павловском районе заболел 73-летний местный житель. Его госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ с острыми симптомами. Комьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным. У мужчины были также гипертония и сердечная недостаточность.
В Сочи доставили санавиацией 38-летнего жителя Абхазии. Он поступил в тяжелом состоянии, тест показал COVID-19. Диагноз больного: новая коронавирусная инфекция тяжелой формы, внебольничная двусторонняя пневмония, гипертоническая болезнь.
Всего в России за последние сутки скончались 107 человек с коронавирусом, сообщает RT.
Читайте также
Архитектор рассказал о плюсах и минусах нового сквера возле Карасуна