В Сочи умер житель Абхазии с коронавирусом

4 сентября стало известно о двух новых жертвах коронавируса в Краснодарском крае

Как писали Юга.ру, за последние сутки в крае выявили еще 97 инфицированных. Также стало известно о выздоровлении 17 человек, двое больных скончались. В краевом оперштабе рассказали подробнее об этих случаях.

В Павловском районе заболел 73-летний местный житель. Его госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ с острыми симптомами. Комьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным. У мужчины были также гипертония и сердечная недостаточность.

В Сочи доставили санавиацией 38-летнего жителя Абхазии. Он поступил в тяжелом состоянии, тест показал COVID-19. Диагноз больного: новая коронавирусная инфекция тяжелой формы, внебольничная двусторонняя пневмония, гипертоническая болезнь.

Всего в России за последние сутки скончались 107 человек с коронавирусом, сообщает RT.