Еще 97 человек заразились коронавирусом на Кубани

Среди инфицированных 17 детей, 16 из них живут в Краснодаре. Также 32 человека сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четыре пациента — на ЭКМО.

В России с начала пандемии зарегистрировали 1 млн 215 тыс. 1 случай (+10 тыс. 499 за последние сутки). По данным федерального оперштаба, из них выздоровели 979 тыс. 143 кубанца (+3 тыс. 284). Скончались 21 тыс. 358 человек (+107), пишет RT .

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