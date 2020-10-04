Еще 97 человек заразились коронавирусом на Кубани
В Краснодарском крае к 4 октября официально известно о 14 тыс. 387 случаях инфицирования COVID-19
В России с начала пандемии зарегистрировали 1 млн 215 тыс. 1 случай (+10 тыс. 499 за последние сутки). По данным федерального оперштаба, из них выздоровели 979 тыс. 143 кубанца (+3 тыс. 284). Скончались 21 тыс. 358 человек (+107), пишет RT.
В Краснодарском крае выявили 14 тыс. 387 человек с COVID-19 (+97 за минувшие сутки). Выздоровели 10 тыс. 652 человека (+17), умер 291 пациент (+2).
Краевой оперштаб рассказал, в каких муниципалитетах зарегистрировали новые случаи:
- 47 — в Краснодаре;
- по 5 — в Сочи, Новороссийске и Туапсинском районе;
- по 4 — в Ейском, Красноармейском и Тихорецком районах;
- по 3 — в Павловском, Северском, Курганинском и Выселковском районах;
- по 2 — в Белореченском, Темрюкском, Крыловском районах;
- по 1 — в Армавире, Кущевском, Апшеронском, Лабинском, Мостовском районах.
Среди инфицированных 17 детей, 16 из них живут в Краснодаре. Также 32 человека сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четыре пациента — на ЭКМО.
Читайте также
Архитектор рассказал о плюсах и минусах нового сквера возле Карасуна