Еще 97 человек заразились коронавирусом на Кубани

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 4 октября официально известно о 14 тыс. 387 случаях инфицирования COVID-19

В России с начала пандемии зарегистрировали 1 млн 215 тыс. 1 случай (+10 тыс. 499 за последние сутки). По данным федерального оперштаба, из них выздоровели 979 тыс. 143 кубанца (+3 тыс. 284). Скончались 21 тыс. 358 человек (+107), пишет RT.

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В Краснодарском крае выявили 14 тыс. 387 человек с COVID-19 (+97 за минувшие сутки). Выздоровели 10 тыс. 652 человека (+17), умер 291 пациент (+2).

Краевой оперштаб рассказал, в каких муниципалитетах зарегистрировали новые случаи:

  • 47 — в Краснодаре;
  • по 5 — в Сочи, Новороссийске и Туапсинском районе;
  • по 4 — в Ейском, Красноармейском и Тихорецком районах;
  • по 3 — в Павловском, Северском, Курганинском и Выселковском районах;
  • по 2 — в Белореченском, Темрюкском, Крыловском районах;
  • по 1 — в Армавире, Кущевском, Апшеронском, Лабинском, Мостовском районах.

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Среди инфицированных 17 детей, 16 из них живут в Краснодаре. Также 32 человека сейчас находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четыре пациента — на ЭКМО.

Коронавирус Краснодар Новороссийск Сочи Туапсинский район

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