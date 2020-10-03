На Кубани два дня подряд фиксируют больше сотни зараженных коронавирусом

Оперштаб Краснодарского края 3 октября сообщил о 106 новых случаев COVID-19 в регионе и двух летальных исходах

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки коронавирус диагностировали у 9 тыс. 859 человек в 85 регионах страны. Как отметил RT , только 27,2% инфицированных не имели характерных симптомов болезни. Таким образом, к 3 октября в России выявили 1 млн 204 тыс. 502 случая коронавируса.

За весь период в стране умерли 21 тыс. 251 человек, в том числе 174 — за последние сутки . При этом 975 тыс. 859 пациентов были выписаны из больниц с выздоровлением (+5 тыс. 563 человека за сутки).

Больше всего инфицированных выявили в Москве (+2 тыс. 884), Санкт-Петербурге (+358) и Московской области (+259).

На юге России и в регионах Северного Кавказа статистика по новым случаям заражениям следующая: Ростовская область — 219, Ставропольский край — 153, Краснодарский край — 106 , Крым — 98, Дагестан — 85, Карачаево-Черкессия — 80, Кабардино-Балкария — 55, Ингушетия — 54, Адыгея — 37, Северная Осетия — 36, Севастополь — 26, Чечня — 6.

Как рассказали в оперштабе Кубани, среди 106 новых пациентов с диагнозом COVID-19 61 женщина и 45 мужчин. Самому старшему пациенту 86 лет. В числе зараженных еще 12 детей из Краснодара, Горячего Ключа и Кущевского района.

За время пандемии в медучреждения края с подозрением на COVID-19 обратились 51 тыс. 146 человек, из них 5 тыс. 290 детей. В стационарах с неподтвержденным диагнозом лечатся 4 тыс. 372 человека, из них 81 ребенок. Еще 5 тыс. 789 человек наблюдатся в поликлиниках.

В лабораториях края к 3 октября провели 1 млн 104 тыс. 188 исследований на коронавирус. За время пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 14 тыс. 290 жителей Кубани . Показатель заболеваемости увеличился до 251,8 случаев на 100 тыс. населения.