Директор компании из Краснодара не достроил дом на побережье и обманул дольщиков на 226 млн рублей

Краснодарский край

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2 октября в полиции Краснодара рассказали о деле по хищению денег у дольщиков

Руководитель строительной компании в Краснодаре притворился, что собирается построить многоквартирный дом в поселке Ольгинка Туапсинского района. Для этого он привлек деньги 129 дольщиков. Мужчина не достроил объект, не ввел его в эксплуатацию и распорядился деньгами по своему усмотрению. Потерпевшим он нанес ущерб в размере более 226 млн рублей.

На местного жителя завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направили в суд, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару 2 октября.

Случаи обмана дольщиков происходят в Краснодаре достаточно часто. 16 сентября стал известен приговор бывшей главе «Стройинтеркомплекс», ее клиенты так и не получили свои квартиры. А 23 сентября полиция рассказала о мужчине, который возвел самострой в краевом центре и обманул дольщиков на 58 млн рублей. 

Краснодар Обманутые дольщики Туапсинский район

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