В Краснодаре мужчина возвел самострой и обманул 39 человек на 58 млн рублей

Краснодарский край

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23 сентября полиция Краснодара рассказала о мошенничестве местного жителя в сфере недвижимости

По данным следствия, 41-летний житель Краснодара получил разрешение на строительство трехэтажного дома на своем участке, однако в итоге самовольно возвел пятиэтажное строение. На это у него не было проектно-сметной и разрешительной документации. Мужчина разместил в СМИ и агентствах недвижимости информацию о продаже квартир и нежилых помещений. При этом владелец называл покупателям вымышленные сроки подключения дома к коммуникациям, а также благоустройства придомовой территории.

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В результате 39 дольщиков понесли материальный ущерб на сумму более 58 млн рублей. На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, на имущество подозреваемого и его родственников наложили арест, сообщили в УМВД России по Краснодару 23 сентября.

Дело направили в суд, предполагаемому преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Случаи обмана покупателей квартир и дольщиков — не редкость в краевой столице. В середине сентября суд вынес приговор бывшей главе «Стройинтеркомплекс», которая обманывала дольщиков. А позже полиция рассказала о мужчине, который незаконным путем получил 35 млн рублей от 28 дольщиков.

Краснодар Мошенничество Обманутые дольщики Самострой Строительство

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